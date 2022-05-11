شيرين أبو عاقلة: الصحفي علي السمودي الذي أصيب رفقة مراسلة الجزيرة يروي ما حدث

قبل ساعة واحدة

وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن مراسلتها قتلت برصاص الجنود الإسرائيليين، كما ألقت وزارة الصحة الفلسطينية باللائمة في مقتلها على الجيش الإسرائيلي. لكن السلطات الإسرائيلية قالت إنه من المرجح أن تكون الطلقات التي أصابتها جاءت من مسلحين فلسطينيين.