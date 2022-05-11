شيرين أبو عاقلة: الصحفي علي السمودي الذي أصيب رفقة مراسلة الجزيرة يروي ما حدث
شيرين أبو عاقلة: الصحفي علي السمودي الذي أصيب رفقة مراسلة الجزيرة يروي ما حدث
قتلت الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة فجر اليوم أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن مراسلتها قتلت برصاص الجنود الإسرائيليين، كما ألقت وزارة الصحة الفلسطينية باللائمة في مقتلها على الجيش الإسرائيلي. لكن السلطات الإسرائيلية قالت إنه من المرجح أن تكون الطلقات التي أصابتها جاءت من مسلحين فلسطينيين.
وتعرض الصحفي في قناة الجزيرة علي السمودي، الذي كان موجودا رفقة شيرين وقت الحادثة، إلى إصابة في ظهره. ولا يزال موجودا في المستشفى للعلاج. وقد روى لنا ما حدث.
إعداد: سارة فياض ويانيتا جورجيفا