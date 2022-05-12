شيرين أبو عاقلة: حشد هائل يشيع جثمان الصحفية الفلسطينية الراحلة

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شيرين أبو عاقلة: حشد هائل يشيع جثمان الصحفية الفلسطينية الراحلة

قبل 38 دقيقة

شيع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، انطلاقا من مدينة رام الله لينقل إلى مدينة القدس.

وستتم مراسم الدفن في مقبرة جبل صهيون في القدس بحضور الشخصيات السياسية والدينية الفلسطينية.

وتوفيت شيرين بعد إصابتها بالرصاص الحي في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين صباح الأربعاء.

لكن السلطات الإسرائيلية قالت إنه من المرجح أن تكون الطلقات التي أصابتها جاءت من مسلحين فلسطينيين.