"محاربون إعلاميون" يبثون الكراهية والعنف على فيسبوك
"محاربون إعلاميون" يبثون الكراهية والعنف على فيسبوك
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن شبكة عالمية من الانفصاليين النيجيريين المتمركزين خارج البلاد تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات كاذبة والدعوة إلى العنف" ضد خصومهم.
يقول التحقيق الذي أجراه فريق المعلومات المضللة العالمية في بي بي سي إن مجموعة من أنصار السكان الأصليين في بيافرا، المعروفين اختصارا بـ“إيبوب” يصلون إلى عشرات الآلاف من المتابعين ويبثون الكراهية وينشرون الأخبار الكاذبة ويدعون إلى العنف عبر وسائط التواصل الاجتماعي،
ويستخدمون لغتهم المحلية حتى يتجنبوا الحظر من مواقع التواصل.
فيديو, شيرين أبو عاقلة: الصحفي علي السمودي الذي أصيب رفقة مراسلة الجزيرة يروي ما حدث, المدة 4,50
تعرض الصحفي في قناة الجزيرة علي السمودي، الذي كان موجودا رفقة شيرين أبو عاقلة وقت الحادثة، إلى إصابة في ظهره. ولا يزال موجودا في المستشفى للعلاج. وقد روى لنا ما حدث.