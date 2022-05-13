الانتخابات اللبنانية: هل سيصوت الناجون من انفجار مرفأ بيروت؟
الانتخابات اللبنانية: هل سيصوت الناجون من انفجار مرفأ بيروت؟
تخيل لو أنك خسرت عملك ومنزلك وأحد أفراد عائلتك بسبب انفجار، ولم يحاسب أي مسؤول على ذلك.
ثم جاءك من يقول إنه يجب عليك المشاركة في الانتخابات. هل تنتخب؟
هذا ما يعيشه الآن وائل وبشير من لبنان. تعرفوا على قصتهما .
إعداد: ديالا أحوش
مونتاج: نديم دمشقية
رئيسة تحرير: أريج زيّات
فيديو, انتخابات لبنان: تفاصيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية في دقائق, المدة 3,41
يصوت اللبنانيون في الانتخابات البرلمانية التي تأتي في ظل أزمة اقتصادية حادة، وهي أول انتخابات تجري بعد حراك شعبي بدأ سنة 2019 عُرف “بانتفاضة 17 تشرين“.