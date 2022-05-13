مراسل بي بي سي: الجيش الإسرائيلي يعتدي على المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة

قبل 24 دقيقة

اعتدت عناصر من الجيش الإسرائيلي على مئات الفلسطينيين المشاركين في جنازة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة بالعصي والغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل بي بي سي في القدس.