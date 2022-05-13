مراسل بي بي سي: الجيش الإسرائيلي يعتدي على المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة
مراسل بي بي سي: الجيش الإسرائيلي يعتدي على المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة
اعتدت عناصر من الجيش الإسرائيلي على مئات الفلسطينيين المشاركين في جنازة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة بالعصي والغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل بي بي سي في القدس.
وقال مراسلنا مهند توتنجي إن نعش الصحفية الراحلة كاد أن يسقط من حامليه جراء محاولة الجنود الإسرائيليين تفريق المشاركين في الجنازة.
وأضاف أنهم طالبوا أفرادا من أسرة أبو عاقلة بمنع حمل الأعلام الفلسطينية أو ترديد الهتافات.