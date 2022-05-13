روسيا وأوكرانيا: كاميرات مراقبة تظهر جنودا روس وهم "يقتلون مدنيين أوكرانيين"
روسيا وأوكرانيا: كاميرات مراقبة تظهر جنودا روس وهم "يقتلون مدنيين أوكرانيين"
يجري التحقيق في حادث قتل جنود روس لمدنيين في أوكرانيا باعتباره جريمة حرب مشتبه بها.
وصور الحادث بكاميرات مراقبة "سي سي تي في" شاهدت بي بي سي نسخة منه
فيديو, روسيا وأوكرانيا: كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟ 5 سيناريوهات محتملة, المدة 3,44
لا يمكن لأحد أن يجزم بما ستؤول إليه الأمور في أوكرانيا، لكن من تاريخ العمليات العسكرية الروسية، يمكن أن نخلص إلى بعض السيناريوهات. فما هي التوقعات الأكثر واقعية؟