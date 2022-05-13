جنازة شيرين أبو عاقلة: القدس تودع الصحفية الفلسطينية إلى مثواها الأخير

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جنازة شيرين أبو عاقلة: القدس تودع الصحفية الفلسطينية إلى مثواها الأخير

قبل 34 دقيقة

شارك آلاف في تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية في مدينة القدس في مراسم شابها فوضى واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمشيعين الفلسطينيين.

وتصاعدت حدة الاشتباكات أمام المستشفى الفرنسي الذي ترقد فيه شيرين أبو عاقلة إذ منعت قوات إسرائيلية خاصة المشيعين من المرور بجثمان شيرين وانهالت بالعصي على حملة النعش ومسيرة الجنازة.

أبو عاقلة، التي غطت الشؤون الفلسطينية والأحداث في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين في قناة الجزيرة، أصيبت بعيار ناري أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.