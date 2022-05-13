جنازة شيرين أبو عاقلة: القدس تودع الصحفية الفلسطينية إلى مثواها الأخير
شارك آلاف في تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية في مدينة القدس في مراسم شابها فوضى واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمشيعين الفلسطينيين.
وتصاعدت حدة الاشتباكات أمام المستشفى الفرنسي الذي ترقد فيه شيرين أبو عاقلة إذ منعت قوات إسرائيلية خاصة المشيعين من المرور بجثمان شيرين وانهالت بالعصي على حملة النعش ومسيرة الجنازة.
أبو عاقلة، التي غطت الشؤون الفلسطينية والأحداث في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين في قناة الجزيرة، أصيبت بعيار ناري أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.
ووصفت السلطات الفلسطينية مقتل أبو عاقلة بأنه اغتيال نفذته القوات الإسرائيلية. وأشارت الحكومة الإسرائيلية في البداية إلى أن إطلاق نار من جانب فلسطينيين ربما يكون هو السبب، لكن المسؤولين قالوا أيضا إنه "من غير الممكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب السيدة أبو عاقلة وأدى إلى مقتلها بشكل قاطع“