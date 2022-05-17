يصوت اللبنانيون في الانتخابات البرلمانية التي تأتي في ظل أزمة اقتصادية حادة، وهي أول انتخابات تجري بعد حراك شعبي بدأ سنة 2019 عُرف “بانتفاضة 17 تشرين“.

9 مايو/ أيار 2022