انتخابات لبنان: 5 نقاط لفهم حصيلة الانتخابات البرلمانية
انتخابات لبنان: 5 نقاط لفهم حصيلة الانتخابات البرلمانية
انتخب اللبنانيون برلمانا جديدا لأول مرة منذ الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد عام 2019.
الكثير حدث منذ ذلك الحين، لا سيما فاجعة انفجار مرفأ بيروت التي هزت البلاد في أغسطس/ آب عم 2020.
إليكم 5 نقاط لفهم نتيجة هذه الانتخابات.
فيديو, انتخابات لبنان: تفاصيل الانتخابات البرلمانية اللبنانية في دقائق, المدة 3,41
يصوت اللبنانيون في الانتخابات البرلمانية التي تأتي في ظل أزمة اقتصادية حادة، وهي أول انتخابات تجري بعد حراك شعبي بدأ سنة 2019 عُرف “بانتفاضة 17 تشرين“.