روسيا وأوكرانيا: هل رفض تركيا لعضوية فنلندا والسويد في الناتو نهائي حقا؟
روسيا وأوكرانيا: هل رفض تركيا لعضوية فنلندا والسويد في الناتو نهائي حقا؟
قدمت السويد وفنلندا رسمياً طلبين للانضمام لعضوية الناتو، في خطوة تنهي عقوداً من الحياد العسكري، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن توسيع الحلف يتطلب موافقة الدول الثلاثين الأعضاء بالإجماع، فلماذا تعرقل تركيا الخطوة التي تعد من أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا منذ عقود.
تقرير سهى إبراهيم
فيديو, زيارة أردوغان إلى السعودية: هل تعيد الدفء إلى العلاقات بين أنقرة والرياض؟, المدة 2,45
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن أمله في أن تبشر زيارته إلى جدة بعهد جديد في العلاقات مع السعودية "الشقيقة"، فهل تعود المياه إلى مجاريها بين الرياض وأنقرة؟