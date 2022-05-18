الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن أمله في أن تبشر زيارته إلى جدة بعهد جديد في العلاقات مع السعودية "الشقيقة"، فهل تعود المياه إلى مجاريها بين الرياض وأنقرة؟

28 أبريل/ نيسان 2022