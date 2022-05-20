الصحفية النسوية الصينية التي اختفت في طريقها إلى المطار

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الصحفية النسوية الصينية التي اختفت في طريقها إلى المطار

قبل 46 دقيقة

تحقق بي بي سي "آي" في اختفاء صوفيا هوانغ شيوكين، الصحفية النسوية الصينية البارزة التي أطلقت حركة #MeToo في البلاد.

في صيف عام 2021، حصلت صوفيا على منحة تشيفنينغ الدراسية المرموقة بتمويل من الحكومة البريطانية لمتابعة دراساتها في جامعة ساسكس.

لكن في سبتمبر/أيلول، في طريقها إلى المطار للحاق برحلتها المتجهة إلى المملكة المتحدة، "اختفت" صوفيا وزميلها الناشط وانغ جيان بينغ.

صوفيا وجيان بينغ من بين عشرات الآلاف في الصين الذين تم احتجازهم واعتقالهم في حملة واسعة من قبل الدولة ضد النشطاء في السنوات الأخيرة.