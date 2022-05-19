طبيب قطري: المثلية موجودة في قطر حتى لو لم نقرّ بذلك
طبيب قطري: المثلية موجودة في قطر حتى لو لم نقرّ بذلك
احتفل العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية. مجتمع الميم في العالم العربي لا يزال يعاني تهميشاً وملاحقة قانونية في عدد كبير من الدول.
الدكتور ناصر محمد، طبيب قطري قرّر أن يعلن مثليته خلال لقاء مع "بي بي سي" بعد أن طلب اللجوء بنجاح في الولايات المتحدة. يريد ناصر أن يدافع عن حقوق المثليين في قطر آملاً أن يصنع تغييراً إيجابياً في البلد الذي اضطر إلى مغادرته.
موضوع المثلية في قطر يثير بلبلة في الآونة الأخيرة قبيل استقبال البلاد لمباريات كأس العالم، حيث القوانين المعتمدة للتعامل مع المشجعين المثليين لم تتضح تماماً بعد.
العبور الجندري: "يوم أجريت العملية نظرت إلى نفسي وقلت لأول مرة: هذا أنا"
غالبا ما يسارع الناس لوصم الشخص العابر جندريا، خاصة في الدول العربيّة. في هذه الأثناء يكون العابرون والعابرات مشغولين بكثير من الأسئلة الأخرى التي تتعلق بصحتهم الجسدية والنفسية، وبعائلاتهم أيضا.