طبيب قطري: المثلية موجودة في قطر حتى لو لم نقرّ بذلك

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طبيب قطري: المثلية موجودة في قطر حتى لو لم نقرّ بذلك

قبل ساعة واحدة

احتفل العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية. مجتمع الميم في العالم العربي لا يزال يعاني تهميشاً وملاحقة قانونية في عدد كبير من الدول.

الدكتور ناصر محمد، طبيب قطري قرّر أن يعلن مثليته خلال لقاء مع "بي بي سي" بعد أن طلب اللجوء بنجاح في الولايات المتحدة. يريد ناصر أن يدافع عن حقوق المثليين في قطر آملاً أن يصنع تغييراً إيجابياً في البلد الذي اضطر إلى مغادرته.