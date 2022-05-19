روسيا وأوكرانيا: بوش يدين غزو بوتين "للعراق".. بدلا من أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا: بوش يدين غزو بوتين "للعراق".. بدلا من أوكرانيا
في زلة لسان، أدان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش غزو فلاديمير بوتين "للعراق" قبل أن يسارع لتدارك الخطأ بالقول إنه كان يتحدث عن أوكرانيا وإنه في الخامسة والسبعين من عمره.
جاء الخطأ خلال حديث في مناسبة جرت في دالاس بولاية تكساس للحديث عن أهمية نزاهة الانتخابات.
قال بوش إن "قرار رجل واحد بشن غزو وحشي غير مبرر بالمرة للعراق.. أقصد أوكرانيا".
يذكر أن بوش رأس الولايات المتحدة إبان الغزو الذي قادته بلاده للعراق عام 2003 بدعوى وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها البتة.