توت عنخ آمون: أرشيف الملك الصبي يسلط الضوء على مصريين منسيين
توت عنخ آمون: أرشيف الملك الصبي يسلط الضوء على مصريين منسيين
مرت مائة عام منذ أن اكتشف علماء الآثار مقبرة الملك الصبي توت عنخ آمون في مصر.
في ذلك الوقت، قيل إن عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر هو الذي اكتشفها. لكن معرضًا جديدًا يخطط لتغيير هذا التصور وإلقاء الضوء على كل المصريين المنسيين الذين ينسب لهم الفضل في تحقيق هذا الاكتشاف.
بي بي سي تحدثت مع هبة عبد الجواد الباحثة في علم المصريات ومشروع “آثارنا المتغربة” في جامعة لندن كوليدج حول المعرض الذي تستضيفه مكتبات بودليان في جامعة أكسفورد المرموقة في إنجلترا.
تقرير سهى إبراهيم