توت عنخ آمون: أرشيف الملك الصبي يسلط الضوء على مصريين منسيين

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في ذلك الوقت، قيل إن عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر هو الذي اكتشفها. لكن معرضًا جديدًا يخطط لتغيير هذا التصور وإلقاء الضوء على كل المصريين المنسيين الذين ينسب لهم الفضل في تحقيق هذا الاكتشاف.