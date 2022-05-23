العراق: كيف تبدو الحياة تحت العواصف الرملية؟
العراق: كيف تبدو الحياة تحت العواصف الرملية؟
اجتاحت العراق عاصفة رملية جديدة اضطرت معها السلطات إلى إغلاق المطارات وحث الناس على البقاء في منازلهم في معظم محافظات البلاد بما فيها العاصمة بغداد.
واشتدت العواصف الرملية منذ منتصف الشهر الماضي في العراق الذي يعاني تصحرا وجفافا شديدا، وقلة في الأمطار تأثرا بتغير المناخ.
فيديو, الحرائق في الجزائر والمغرب وتونس: هل هي الواقع الجديد في شمال أفريقيا؟, المدة 3,01
أدت الحرائق في الجزائر إلى مقتل العشرات ودمرت مساحات شاسعة من الغابات. ولم تسلم غابات تونس والمغرب أيضا من النيران، في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة.