العراق: كيف تبدو الحياة تحت العواصف الرملية؟

العراق: كيف تبدو الحياة تحت العواصف الرملية؟

اجتاحت العراق عاصفة رملية جديدة اضطرت معها السلطات إلى إغلاق المطارات وحث الناس على البقاء في منازلهم في معظم محافظات البلاد بما فيها العاصمة بغداد.

واشتدت العواصف الرملية منذ منتصف الشهر الماضي في العراق الذي يعاني تصحرا وجفافا شديدا، وقلة في الأمطار تأثرا بتغير المناخ.