فلاتر مواقع التواصل: حين يصبح كل شخص طبيب تجميل
فلاتر مواقع التواصل: حين يصبح كل شخص طبيب تجميل
فلاتر التجميل عبر مواقع التواصل باتت جزءاً كبيراً من حياة كثيرين في العالم الافتراضي.
التكنولوجيا التي جعلت كل إنسان طبيب تجميل بطريقة ما، أتت نتيجة تراكم موروثات متعلّقة بالجمال، وتاريخ طويل جرى فيه التلاعب بالصور لأهداف مختلفة.
فكيف تطوّرت هذه التكنولوجيا وما تأثيرها على الصحة النفسية وفي المجتمع؟
هذا الفيديو من سلسلة "لم لا؟" عبر بي بي سي عربي وهي مجموعة مقالات وفيديوهات تفسيرية تطرح موضوعات تثير فضول الشباب في مجالات التعليم والصحة النفسية والاستدامة.