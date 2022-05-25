حادث تكساس: انفعال مدرب كرة سلة بعد حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية

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حادث تكساس: انفعال مدرب كرة سلة بعد حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية

قبل 52 دقيقة

رفض مدرب فريق “غولدن ستايت ووريرز” لكرة السلة الحديث عن الرياضة خلال مؤتمر صحفي، وألقى نداء للتنديد بالعنف المسلح في الولايات المتحدة.

وقتل 21 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار جديد في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء.