حادث تكساس: انفعال مدرب كرة سلة بعد حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية
حادث تكساس: انفعال مدرب كرة سلة بعد حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية
رفض مدرب فريق “غولدن ستايت ووريرز” لكرة السلة الحديث عن الرياضة خلال مؤتمر صحفي، وألقى نداء للتنديد بالعنف المسلح في الولايات المتحدة.
وقتل 21 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار جديد في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء.
وقال المدرب ستيف كير إن “أسئلة كرة السلة ليست مهمة” قبل أن يتحدث عن حوادث إطلاق النار المتكررة، متسائلا متى سيتحرك المسؤولون لحل المشكلة.
فيديو, حادث تكساس: ماذا نعرف عن حادث إطلاق النار في المدرسة الابتدائية؟, المدة 2,17
لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم في حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية. ماذا نعرف عن الحادث حتى الآن؟