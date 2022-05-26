التزييف العميق: تقنية التلاعب بالصور"تعيد صبيا قتيلا إلى الحياة"

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التزييف العميق: تقنية التلاعب بالصور"تعيد صبيا قتيلا إلى الحياة"

قبل 21 دقيقة

استخدمت الشرطة الهولندية تقنية "التزييف العميق" للتلاعب بالمقاطع المرئية، في محاولة للكشف عن قاتل صبي هولندي راح ضحية إطلاق للرصاص عام 2003، ولم يتم التوصل إلى إجابات شافية حول مقتله حتى الآن.

كان الصبي سيدار سواريس في الثالثة عشرة من عمره حين قتل قرب إحدى محطات قطار الأنفاق في روتردام أثناء لعبه الكرة مع أصدقائه.

تعتقد الشرطة إن سواريس لم يكن مقصودا بالتحديد في حادث قتله، وهي تَستخدم الآن تقنية التلاعب المرئي للكشف عن أي أدلة محتملة. يذكر أن تقنية "التزييف العميق" تتطور باستمرار ويمكنها أن تحاكي الحقيقة بأكثر من مجرد إلصاق وجه شخص ما على جسد آخر.