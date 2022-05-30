أفغانستان تحت حكم طالبان: من وزير مالية لسائق أجرة في أمريكا

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أفغانستان تحت حكم طالبان: من وزير مالية لسائق أجرة في أمريكا

قبل 39 دقيقة

تغيرت أفغانستان بشكل واضح منذ عودة طالبان للحكم، وانقلبت حياة كثير من شعبها رأسا على عقب، بما في ذلك وزير المالية السابق خالد بيندا، فقد تغير وضعه من رئاسة منتديات اقتصادية عالمية إلى العمل كسائق أجرة في الولايات المتحدة للوفاء بمتطلبات الحياة.

يؤكد بيندا أن الوظيفة لا تحدد من هو، ويأمل أن تكون محنته قد غيرته للأفضل وجعلته أكثر تواضعا بينما تمضي الحياة ويتعين محاولة البناء من جديد.