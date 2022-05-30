التضخم: كاتبة وناشطة تلتقي بمستخدمي بنك الطعام في بريطانيا
التضخم: كاتبة وناشطة تلتقي بمستخدمي بنك الطعام في بريطانيا
التقت الناشطة والكاتبة البريطانية جاك مونرو بمستخدمي بنك الطعام في مقاطعة إسكس جنوبي بريطانيا. وتحدثت إلى بي بي سي عن التأثير النفسي لمعايشة فقر الغذاء.
وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 9% في أبريل/نيسان الماضي -وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا- في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، مما يؤثر سلبا على مستويات المعيشة.
وسجلت أسعار المواد الغذائية العالمية أرقاما قياسية جديدة في مارس/آذار بعد أن تسببت حرب أوكرانيا في "قفزة عملاقة"، وأدى ارتفاع الأسعار، إلى جانب قفزة في تكاليف الطاقة، إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء هذا العالم.
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قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول الفقيرة قد تواجه المجاعة لسنوات إن لم تعد صادرات أوكرانيا إلى مستويات ما قبل الحرب.