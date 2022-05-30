التضخم: كاتبة وناشطة تلتقي بمستخدمي بنك الطعام في بريطانيا

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التضخم: كاتبة وناشطة تلتقي بمستخدمي بنك الطعام في بريطانيا

قبل 42 دقيقة

التقت الناشطة والكاتبة البريطانية جاك مونرو بمستخدمي بنك الطعام في مقاطعة إسكس جنوبي بريطانيا. وتحدثت إلى بي بي سي عن التأثير النفسي لمعايشة فقر الغذاء.

وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 9% في أبريل/نيسان الماضي -وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا- في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، مما يؤثر سلبا على مستويات المعيشة.