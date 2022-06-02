الموت في سبيل الوقود في سريلانكا

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الموت في سبيل الوقود في سريلانكا

قبل 13 دقيقة

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم بعد انتظارهم في طوابير طويلة للحصول على الوقود في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسريلانكا.

وقد أدى النقص الحاد في العملة الأجنبية ومستويات التضخم المرتفعة إلى نقص حاد في الوقود والأدوية وغيرها من الضروريات في البلاد.

إنجانونا البالغة من العمر 86 عامًا فقدت ابنها بعد أن أمضى ساعات في طابور الوقود.

كما توفي شاميندا بوشبا كومارا، وهو أب لطفلين من شمال غرب سريلانكا أثناء انتظاره في محطة وقود لتزويد حافلته.

وقال نيهال ثلدوا، المتحدث باسم شرطة سريلانكا -كبير مفتشي الشرطة- لبي بي سي إن الشرطة ليس لديها سجل للعدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بطوابير الوقود.