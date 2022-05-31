إحسان القاضي: لماذا تتكرر محاكمة الصحفيين في الجزائر؟
أجلت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة إصدار الحكم في قضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي .
ويواجه القاضي، وهو مدير راديو أم وموقع مغرب إيمرجون المستقلين، عقوبة السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية والإيقاف من المهنة لمدة 5 سنوات، على خلفية نشره مقال رأي اعتبرته السلطات الجزائرية مساسا بالوحدة الوطنية.
وكان من المتوقع أن يصدر الحكم اليوم، لكن المحكمة قررت تأجيله إلى 7 يونيو / حزيران المقبل.
ومثل القاضي أمام المحكمة في 17 مايو / أيار، ووضع تحت الرقابة القضائية. واتهم في قضية أخرى "بالمشاركة في منظمة إرهابية".
وأثارت محاكمة القاضي موجة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي ومخاوف على حرية الصحفيين في البلاد.
وتحذر منظمة “مراسلون بلا حدود” من "فقدان حرية الصحافة" في الجزائر، التي احتلت المرتبة 134 في تصنيفها الجديد وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي.