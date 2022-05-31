إحسان القاضي: لماذا تتكرر محاكمة الصحفيين في الجزائر؟

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إحسان القاضي: لماذا تتكرر محاكمة الصحفيين في الجزائر؟

قبل 38 دقيقة

أجلت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة إصدار الحكم في قضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي .

ويواجه القاضي، وهو مدير راديو أم وموقع مغرب إيمرجون المستقلين، عقوبة السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية والإيقاف من المهنة لمدة 5 سنوات، على خلفية نشره مقال رأي اعتبرته السلطات الجزائرية مساسا بالوحدة الوطنية.

وكان من المتوقع أن يصدر الحكم اليوم، لكن المحكمة قررت تأجيله إلى 7 يونيو / حزيران المقبل.

ومثل القاضي أمام المحكمة في 17 مايو / أيار، ووضع تحت الرقابة القضائية. واتهم في قضية أخرى "بالمشاركة في منظمة إرهابية".

وأثارت محاكمة القاضي موجة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي ومخاوف على حرية الصحفيين في البلاد.