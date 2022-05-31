اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: رغم الغلاء والمخاطر، التدخين لا يزال يفتك بأرواح ملايين

قبل 21 دقيقة

الحملات المكثفة على التدخين ومنتجات التبغ أدت لتراجع الظاهرة في الدول المتقدمة، لكن أعداد المدخنين في العالم العربي ما تزال مرتفعة، فرغم اتخاذ القرار بالإقلاع عنه، يقف الكثيرون عاجزين وقت التنفيذ.