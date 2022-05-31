اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: رغم الغلاء والمخاطر، التدخين لا يزال يفتك بأرواح ملايين
اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: رغم الغلاء والمخاطر، التدخين لا يزال يفتك بأرواح ملايين
الحملات المكثفة على التدخين ومنتجات التبغ أدت لتراجع الظاهرة في الدول المتقدمة، لكن أعداد المدخنين في العالم العربي ما تزال مرتفعة، فرغم اتخاذ القرار بالإقلاع عنه، يقف الكثيرون عاجزين وقت التنفيذ.
فيروس كورونا: ارتفاع نسبة الإقلاع عن التدخين "بسبب الوباء"
خبيرة تقول إنه "ربما نجح أكثر من مليون شخص في الإقلاع عن التدخين منذ بدء تفشي كوفيد-19 في المملكة المتحدة، لكن ملايين آخرين استمروا في التدخين".