اليوبيل البلاتيني لجلوس ملكة بريطانيا على العرش: كيف تغير العالم خلال 70 عاما؟

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حكمت الملكة إليزابيث الثانية لفترة أطول من أي ملك في العالم. وفي الوقت الذي تحتفل فيه باليوبيل البلاتيني للجلوس على العرش، نلقي الضوء على التكنولوجيا الهائلة التي شهدتها فترة حكمها التي امتدت 70 عاما.