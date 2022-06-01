اليوبيل البلاتيني لجلوس ملكة بريطانيا على العرش: كيف تغير العالم خلال 70 عاما؟
اليوبيل البلاتيني لجلوس ملكة بريطانيا على العرش: كيف تغير العالم خلال 70 عاما؟
حكمت الملكة إليزابيث الثانية لفترة أطول من أي ملك في العالم. وفي الوقت الذي تحتفل فيه باليوبيل البلاتيني للجلوس على العرش، نلقي الضوء على التكنولوجيا الهائلة التي شهدتها فترة حكمها التي امتدت 70 عاما.
فيديو, اليوبيل البلاتيني: الملكة إليزابيث أطول ملوك بريطانيا اعتلاء للعرش, المدة 2,01
الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث: استعراض في دقيقتين لحكم دائم سبعة عقود