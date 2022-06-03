اليوبيل البلاتيني: مقتطفات من الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس ملكة بريطانيا على العرش
اليوبيل البلاتيني: مقتطفات من الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس ملكة بريطانيا على العرش
ظهرت الملكة إليزابيث الثانية من شرفة قصر باكنغهام جنبًا إلى جنب مع الأعضاء العاملين في العائلة الملكية، حيث رحبت بآلاف الأشخاص الذين تجمعوا في لندن لمشاهدة بدء احتفالات اليوبيل البلاتيني التي تمتد على مدار أربعة أيام.
وفي اليوم الثاني من الاحتفالات، غابت الملكة عن قداس "عيد الشكر" في كنيسة سانت بول الشهيرة، لكن من المقرر أن تستمر الاحتفالات على مدار عطلة نهاية الأسبوع.