اليوبيل البلاتيني: مقتطفات من الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس ملكة بريطانيا على العرش

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اليوبيل البلاتيني: مقتطفات من الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس ملكة بريطانيا على العرش

قبل 37 دقيقة

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية من شرفة قصر باكنغهام جنبًا إلى جنب مع الأعضاء العاملين في العائلة الملكية، حيث رحبت بآلاف الأشخاص الذين تجمعوا في لندن لمشاهدة بدء احتفالات اليوبيل البلاتيني التي تمتد على مدار أربعة أيام.