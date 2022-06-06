كراهية الأجانب: مخاوف من موجات جديدة من العنف في جنوب أفريقيا
كراهية الأجانب: مخاوف من موجات جديدة من العنف في جنوب أفريقيا
أدى الغضب من وجود الأجانب العاملين في جنوب أفريقيا إلى تصاعد المخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف في البلاد.
ووفقًا لخبراء، كان عدد الأجانب الذين قُتلوا بسبب العنف القائم على كراهية الأجانب في عام 2021 أكثر بثلاث مرات تقريبا من العام السابق.
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