كراهية الأجانب: مخاوف من موجات جديدة من العنف في جنوب أفريقيا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كراهية الأجانب: مخاوف من موجات جديدة من العنف في جنوب أفريقيا

قبل 25 دقيقة

أدى الغضب من وجود الأجانب العاملين في جنوب أفريقيا إلى تصاعد المخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف في البلاد.