أثناء عبوري لأطول جسر زجاجي معلق في العالم "لم أجرؤ على النظر إلى أسفل"

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أثناء عبوري لأطول جسر زجاجي معلق في العالم "لم أجرؤ على النظر إلى أسفل"

قبل 45 دقيقة

دخل جسر زجاجي يمر في وسط منتجع جبلي في فيتنام موسوعة غينيس للأرقام القياسية.