أثناء عبوري لأطول جسر زجاجي معلق في العالم "لم أجرؤ على النظر إلى أسفل"
أثناء عبوري لأطول جسر زجاجي معلق في العالم "لم أجرؤ على النظر إلى أسفل"
دخل جسر زجاجي يمر في وسط منتجع جبلي في فيتنام موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ويبلغ طول الممر 632 مترا وهو "أطول جسر زجاجي في العالم". ومنذ أبريل/نيسان يتمتع زائرو جسر "التنين الأبيض" بمقاطعة "سون لا" بالتنزه على ارتفاع 150 مترا فوق النهر.
فيديو, أطول جسر زجاجي معلق في العالم بطول نصف كيلومتر, المدة 0,54
قبل عدة أسابيع يفتتح في الصين أطول جسر زجاجي معلق في العالم. رصف الجسر بأكثر من 1000 لوح من الزجاج الشفاف ويبلغ طوله 500 متر تقريبا.