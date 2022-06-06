محمد الشوربجي: لماذا قرر لاعب الاسكواش المصري أن يمثل إنجلترا في البطولات المقبلة؟

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محمد الشوربجي: لماذا قرر لاعب الاسكواش المصري أن يمثل إنجلترا في البطولات المقبلة؟

قبل 30 دقيقة

في الوقت الذي يهيمن فيه اللاعبون المصريون على رياضة الاسكواش عالميا، أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش صباح الاثنين أن المصري محمد الشوربجي سيمثل إنجلترا في المحافل المقبلة في سابقة لم تحدث من قبل بمصر.

الشوربجي هو أحد أساطير اللعبة وبطل العالم سابقا، ويحتل حاليا المركز الثالث عالميا، ومن المقرر أن يبدأ خوض المنافسات تحت العلم الإنجليزي اعتبارا من بطولة موريشيوس التي تنطلق الثلاثاء.