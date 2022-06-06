أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عن حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي كوفيد في 2020، لكن ماذا نعرف عنها؟

25 مايو/ أيار 2022