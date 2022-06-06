بوريس جونسون: كيف يمكن الإطاحة برئيس وزراء بريطانيا؟

بوريس جونسون: كيف يمكن الإطاحة برئيس وزراء بريطانيا؟

يقرر النواب المحافظون في بريطانيا ما إذا كانوا يريدون استبدال رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويأتي التصويت بعد أن سلم أكثر من 15٪ من أعضاء الحزب بالبرلمان رسائل تطالب باستقالة جونسون.

فكيف يمكن الإطاحة برئيس وزراء بريطانيا؟