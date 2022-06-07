أزمة لبنان: الفقر يفرق العائلات

قبل 42 دقيقة

يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر والجوع في لبنان، ويبعثون إلى العمل أو إلى ملاجئ تأويهم بعيدا عن عائلاتهم، في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.