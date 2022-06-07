أزمة لبنان: الفقر يفرق العائلات
أزمة لبنان: الفقر يفرق العائلات
يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر والجوع في لبنان، ويبعثون إلى العمل أو إلى ملاجئ تأويهم بعيدا عن عائلاتهم، في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وتقدر نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بـ80 بالمئة، وتحذر منظمات غير حكومية من أثر ذلك على الأجيال القادمة.
في محافظة عكار الشمالية، سجل ملجأ للأطفال تضاعف عدد الاطفال الذين لم تعد عائلاتهم قادرة على إعالتهم.
تقرير لينا سنجاب
تصوير راشيل ثورن
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