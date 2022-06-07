اتهامات لقطر بعدم الإبلاغ عن وفيات العمال جراء حرارة الخليج القاتلة
اتهامات لقطر بعدم الإبلاغ عن وفيات العمال جراء حرارة الخليج القاتلة
يؤثر الارتفاع الشديد الحرارة الشديدة في جميع أنحاء الخليج على حياة المزيد من الأشخاص، ولا سيما ملايين العمال المهاجرين الذين يذهبون إلى الخليج لإعالة أسرهم.
درجات الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية، بفعل تغير المناخ، يمكن أن تترك العمال يعانون من أمراض تغير حياتهم بل وتسبب قصور القلب.
كشف تحقيق أجرته بي بي سي عربي عن مزاعم بأن قطر لا تبلغ عن عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا بسبب ضربات الشمس.
كما كشف التحقيق عن تعرض عمال اشتكوا من انتهاك قوانين العمل إلى السجن والغرامة.
هل أسهمت كورونا في "سرقة" أجور العمالة المهاجرة في الخليج؟
مئات آلاف العمال المهاجرين في الخليج يواجهون مشكلة حرمانهم من أجورهم ومستحقاتهم، وهو ما تسميه الأوساط الحقوقية العمالية بـ "سرقة الأجور".