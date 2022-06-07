اتهامات لقطر بعدم الإبلاغ عن وفيات العمال جراء حرارة الخليج القاتلة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اتهامات لقطر بعدم الإبلاغ عن وفيات العمال جراء حرارة الخليج القاتلة

قبل 17 دقيقة

يؤثر الارتفاع الشديد الحرارة الشديدة في جميع أنحاء الخليج على حياة المزيد من الأشخاص، ولا سيما ملايين العمال المهاجرين الذين يذهبون إلى الخليج لإعالة أسرهم.

درجات الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية، بفعل تغير المناخ، يمكن أن تترك العمال يعانون من أمراض تغير حياتهم بل وتسبب قصور القلب.

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عربي عن مزاعم بأن قطر لا تبلغ عن عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا بسبب ضربات الشمس.