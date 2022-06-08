17 قتيلا وعشرات الجرحى في انحراف قطار عن مساره وسط إيران

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

17 قتيلا وعشرات الجرحى في انحراف قطار عن مساره وسط إيران

قبل 34 دقيقة

قتل 17 شخصا على الأقل، وجرح 37 بعضهم في حالة حرجة جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران خلال رحلة بين مدينتي مشهد ويزد صباح الأربعاء.

وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية إن "القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر" كانت قرب السكة.