17 قتيلا وعشرات الجرحى في انحراف قطار عن مساره وسط إيران
17 قتيلا وعشرات الجرحى في انحراف قطار عن مساره وسط إيران
قتل 17 شخصا على الأقل، وجرح 37 بعضهم في حالة حرجة جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران خلال رحلة بين مدينتي مشهد ويزد صباح الأربعاء.
وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية إن "القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر" كانت قرب السكة.
ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين على انهيار جزء من مبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان، في حادث وصلت حصيلته إلى 43 قتيلا على الأقل، مما أثار احتجاجات خرجت تضامنا مع عائلات الضحايا، وتخللتها احتجاجات على الفساد ومطالبات بمحاسبة المسؤولين.
فيديو, انهيار بناية من 10 طوابق في إيران, المدة 0,44
تقول فرق الإنقاذ في إيران إن العشرات مازالوا تحت أنقاض بناية من عشرة طوابق انهارت في مدينة عبادان بجنوب غربي البلاد.