جرائم الشرف: "إذا عدت إلى إيران، سيقتلني زوجي"

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جرائم الشرف: "إذا عدت إلى إيران، سيقتلني زوجي"

قبل 10 دقيقة

فرت باريسا من إيران إلى تركيا هربًا من زوجها الذي يسيء معاملتها. لقد هدد بقتلها لفرارها. الآن تخاطر بترحيلها إلى إيران، حيث يمكنه العثور عليها.

يقول نشطاء حقوق الإنسان إن عدد ما يسمى بجرائم الشرف في إيران آخذ في الازدياد.

"القتل دفاعا عن الشرف" هو ببساطة جريمة قتل للمرأة على يد أفراد أسرتها من الذكور في أغلب الأحيان.

يتم قتل الضحية من قبل أحد أفراد الأسرة أو الشريك لأنهن متهمات بجلب "العار" للعائلة بسلوكهن.

المصطلح مثير للجدل إلى حد كبير، لأنه يجلب فكرة "الشرف" إلى ما هو جريمة وحشية.