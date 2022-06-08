تهريب الآثار: أسرة الجيولوجي البريطاني المسجون في العراق تطالب الخارجية بالتدخل لإعادته
تهريب الآثار: أسرة الجيولوجي البريطاني المسجون في العراق تطالب الخارجية بالتدخل لإعادته
ناشدت أسرة عالم الجيولوجيا البريطاني، جيم فيتون، الذي قضت محكمة عراقية عليه بالسجن 15 عاما بتهمة محاولة تهريب آثار، الخارجية البريطانية التدخل وإدانة الحكم الصادر بحقه والعمل على إعادته إلى وطنه.
وكان فيتون، 66 عاما، قد جمع أحجارا خلال رحلة سياحية في العراق لكنه يقول إنه لم يكن يعمل أنه يخرق القانون.
فيديو, جلجامش: الولايات المتحدة تعيد رقيم حلم جلجامش إلى العراق, المدة 1,06
تسلمت السلطات العراقية "رقيم حلم جلجامش" التاريخي الذي يقدر عمره بـ3500 عام، بعد 30 عاما من سرقته.