العثور على حطام سفينتين تحملان عملات ذهبية من الحقبة الاستعمارية في كولومبيا
العثور على حطام سفينتين تحملان عملات ذهبية من الحقبة الاستعمارية في كولومبيا
عثر على حطام سفينتين تحملان عملات ذهبية قبالة سواحل كولومبيا.
تقول السلطات في كولومبيا إن مسؤولي البحرية الذين يراقبون سفينة سان خوسيه الغارقة منذ فترة طويلة اكتشفوا حطامي سفينتين تاريخيتين من الحقبة الاستعمارية في البلاد.
يُعتقد أن حطام السفينتين، وهو قارب استعماري ومركب شراعي، يعود تاريخه إلى وقت قريب من حرب كولومبيا من أجل الاستقلال عن إسبانيا، قبل حوالي 200 عام.