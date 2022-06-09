العثور على حطام سفينتين تحملان عملات ذهبية من الحقبة الاستعمارية في كولومبيا

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العثور على حطام سفينتين تحملان عملات ذهبية من الحقبة الاستعمارية في كولومبيا

قبل 33 دقيقة

عثر على حطام سفينتين تحملان عملات ذهبية قبالة سواحل كولومبيا.

تقول السلطات في كولومبيا إن مسؤولي البحرية الذين يراقبون سفينة سان خوسيه الغارقة منذ فترة طويلة اكتشفوا حطامي سفينتين تاريخيتين من الحقبة الاستعمارية في البلاد.