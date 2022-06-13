الهند تهدم منازل مسلمين بعد مظاهرات مناهضة للتصريحات المسيئة للنبي محمد
الهند تهدم منازل مسلمين بعد مظاهرات مناهضة للتصريحات المسيئة للنبي محمد
هدمت قوات الأمن الهندية منازل العديد من الشخصيات الإسلامية، التي يُزعم أن لها صلة بأعمال شغب أثارتها تصريحات مسيئة للنبي محمد.
وطُلب من مالكي العقارات المعنيين في ولاية أوتار براديش إخلاء منازلهم مسبقًا.
ويتظاهر المسلمون بعد تصريحات معادية للإسلام، أدلى بها عضوان بارزان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.
واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص على صلة بالاضطرابات.