لماذا تثير خطة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا الانتقاد والجدل في بريطانيا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لماذا تثير خطة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا الانتقاد والجدل في بريطانيا؟

قبل 29 دقيقة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا ستقلع الثلاثاء، وإن الأشخاص الذين لم يتم نقلهم سيكونون في رحلات لاحقة.

وأضافت ليز تروس أنها "ستؤسس المبدأ" لتكسر نماذج أعمال مهربي البشر.

ووصف زعماء كنيسة إنجلترا الخطة بأنها "سياسة غير أخلاقية".

ومن المقرر إبعاد سبعة أو ثمانية أشخاص على الرغم من محاولة نشطاء وقف عملية الترحيل.

وسينظر القضاء البريطاني في طعن على السياسة الحكومية المتبعة للتعامل مع قضية اللاجئين، قبل نهاية شهر يوليو/تموز.