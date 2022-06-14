لماذا تثير خطة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا الانتقاد والجدل في بريطانيا؟
لماذا تثير خطة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا الانتقاد والجدل في بريطانيا؟
قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا ستقلع الثلاثاء، وإن الأشخاص الذين لم يتم نقلهم سيكونون في رحلات لاحقة.
وأضافت ليز تروس أنها "ستؤسس المبدأ" لتكسر نماذج أعمال مهربي البشر.
ووصف زعماء كنيسة إنجلترا الخطة بأنها "سياسة غير أخلاقية".
ومن المقرر إبعاد سبعة أو ثمانية أشخاص على الرغم من محاولة نشطاء وقف عملية الترحيل.
وسينظر القضاء البريطاني في طعن على السياسة الحكومية المتبعة للتعامل مع قضية اللاجئين، قبل نهاية شهر يوليو/تموز.
تقرير حنان عبد الرازق وجوليان الحاج
فيديو, الدنمارك: ترحيب حار بالأوكرانيين و"تمييز" تجاه اللاجئين السوريين, المدة 4,39
سنت الدنمارك قانونا خاصا يسمح للأوكرانيين بالبقاء لمدة عامين. وقالت منظمات حقوقية إنه في الوقت الذي ترحب فيه البلاد بالأوكرانيين فإنها تطلب من لاجئين سوريين العودة إلى بلادهم.