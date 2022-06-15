أليكسي نافالني: ما يجب معرفته عن أشرس معارض لفلاديمير بوتين
نُقل زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني فجأة من السجن حيث كان محتجزًا إلى مكان مجهول.
وقالت متحدثة باسم نافالني إن محاميه وعائلته لم يتلقوا أي تحذير بشأن هذه الخطوة، معربة عن قلقها من كونه الآن "وحيد داخل نظام حاول قتله".
وتنفي روسيا محاولة تسميم نافالني بغاز أعصاب في أغسطس/ آب 2020. وهو في السجن منذ عودته إلى روسيا في يناير 2021 بعدما حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف "لخرقه شروط حكم قضائي سابق".
وكان نافالني قد برز منذ أكثر من 10 سنوات كأكبر معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصفه كثيرون بأنه أكثر شخص يخافه بوتين.
منذ أكثر من 10 سنوات، أصبح الناشط ضد الفساد، أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويحظى نافالني بمتابعة الملايين من الروس على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الكثيرين يصفونه بأنه أكثر شخص يخافه بوتين.
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