إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

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أُطلق رسميا اسم الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا، على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تأتي الخطوة بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موعد زيارته الأولى في منصبه للسعودية حيث يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وكانت أجهزة الاستخبارات الامريكية قد خلصت إلى أن بن سلمان قد وافق على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018.