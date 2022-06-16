الإضراب في تونس: شلل عام وتوقف حركة الطيران

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الإضراب في تونس: شلل عام وتوقف حركة الطيران

قبل 28 دقيقة

أضرب عمال القطاع العام في تونس اليوم احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية، مما سبب شللا في البلاد.

وتوقفت الرحلات الجوية والبرية والبحرية بشكل كامل، بينما توقّفت برامج القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة، إثر الإضراب الذي طال القطاع العام.

وتجمع مئات الناشطين النقابيين أمام مقرّ الاتحاد التونسي للشغل، وسط العاصمة التونسية. وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إن نسبة نجاح الإضراب فاقت ستة وتسعين في المئة.