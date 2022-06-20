الصيام المتقطع: ماذا تعرف عن فوائده الصحية وكيف يمكن تطبيقه بصورة صحيحة؟

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الصيام المتقطع: ماذا تعرف عن فوائده الصحية وكيف يمكن تطبيقه بصورة صحيحة؟

قبل 20 دقيقة

الصيام المتقطع هو نظام غذائي مقيّد بالوقت حيث يأكل الصائمون لعدد محدد من الساعات في اليوم فقط.

عادة، يحاول الصائمون تناول الطعام خلال فترة متصلة مدتها ثماني ساعات.

الصيام المتقطع ليس هو النوع الوحيد من الأنظمة الغذائية المقيَّدة بالوقت، ولكن كثيرين يؤيدونه لما له من فوائد صحية، فضلا عن المساعدة في إنقاص الوزن.

ولكن ما مدى فائدة هذا النوع من الصيام؟