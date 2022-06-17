تطبيق مصري لمكافحة هدر الطعام يحظى بتقدير عالمي

تغلب تطبيق مصري على فرض الحجر الصحي بإضافة خدمة "للتوصيل الشخصي" تمكن المواطنين من توصيل ما يريدون إلى أي مكان، دون الحاجة إلى الانتقال بأنفسهم.

2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020