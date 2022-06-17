تطبيق مصري لمكافحة هدر الطعام يحظى بتقدير عالمي
تطبيق مصري لمكافحة هدر الطعام يحظى بتقدير عالمي
هدر الطعام مشكلة طالما أرقت منة شاهين، الشابة المصرية، مما دفعها لإطلاق تطبيق "تكية" في محاولة للتغلب على تلك المشكلة.
تقول منة إن التطبيق يحقق ما تسميه الفوز الثلاثي للمستهلك ومقدم الطعام وأيضا للجمعيات الخيرية.
فازت منة مؤخرا بجائزة عن فئة المرأة والتكنولوجيا في مسابقة Global Startup Awards - Africa الدولية.
تقرير آية هاشم
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