كيف أشعل التنقيب عن الغاز حرب الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

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وصلت المحادثات إلى طريق مسدود مؤخرا عندما وصلت باخرة إلى حقل غاز يعرف باسم "كاريش" - والذي تقول إسرائيل إنه يقع في منطقتها، بينما لبنان يقول إن الحقل في مياه متنازع عليها.