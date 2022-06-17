كيف أشعل التنقيب عن الغاز حرب الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
كيف أشعل التنقيب عن الغاز حرب الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
يختلف لبنان وإسرائيل على حدودهما البحرية، ويتفاوضان بشكل غير مباشر عبر وسيط أمريكي لسنوات.
وصلت المحادثات إلى طريق مسدود مؤخرا عندما وصلت باخرة إلى حقل غاز يعرف باسم "كاريش" - والذي تقول إسرائيل إنه يقع في منطقتها، بينما لبنان يقول إن الحقل في مياه متنازع عليها.
يستمر النزاع المعقد لأكثر من عقد - إليكم كل ما يجب معرفته عن هذا الصراع الحدودي.
تقرير: كارين طربيه، يانيتا جورجيفا
فيديو, التهاب الكبد الفيروسي: لبنان يكافح تفشي المرض بسبب المياه الملوثة, المدة 1,32
أصيب مئات الأشخاص في شمال لبنان بمرض التهاب الكبد الفيروسي (أ) الذي يقول الأطباء إنه ناجم عن شرب مياه ملوثة.