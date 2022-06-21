روايات عن انتهاكات جنسية داخل الأمم المتحدة
روايات عن انتهاكات جنسية داخل الأمم المتحدة
لأكثر من 70 عامًا ، كانت الأمم المتحدة في طليعة العمل لدعم حقوق الإنسان وتعزيز السلام العالمي. ولكن ماذا يحدث عندما تواجه منظمة معدة للمساعدة في حل مشاكل العالم نفسها مع ادعاءات بارتكاب مخالفات؟.
تحدثت البي بي سي مع النساء اللواتي تكشف رواياتهن المباشرة عن ثقافة النبذ التي تصل إلى أعلى المستويات في المنظمة. النساء الأخريات من بين الأشخاص الذين من المفترض أن تحميهم الأمم المتحدة، والأكثر ضعفاً ، يبلغون عن كونهم ضحايا لسوء المعاملة.
التحرش الجنسي: دعوات لفرض قواعد صارمة بعد اتهامات طالت نوابا في مجلس العموم البريطاني
أعضاء بارزون في البرلمان البريطاني يدعون إلى إصلاحات جذرية في النظام البرلماني، وسط مخاوف من وقوع انتهاكات جنسية وسلوك غير مقبول لبعض السياسيين.