روايات عن انتهاكات جنسية داخل الأمم المتحدة

قبل 30 دقيقة

لأكثر من 70 عامًا ، كانت الأمم المتحدة في طليعة العمل لدعم حقوق الإنسان وتعزيز السلام العالمي. ولكن ماذا يحدث عندما تواجه منظمة معدة للمساعدة في حل مشاكل العالم نفسها مع ادعاءات بارتكاب مخالفات؟.

تحدثت البي بي سي مع النساء اللواتي تكشف رواياتهن المباشرة عن ثقافة النبذ التي تصل إلى أعلى المستويات في المنظمة. النساء الأخريات من بين الأشخاص الذين من المفترض أن تحميهم الأمم المتحدة، والأكثر ضعفاً ، يبلغون عن كونهم ضحايا لسوء المعاملة.