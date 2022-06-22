مئات القتلى والجرحى جراء زلزال قوي شعر به سكان أفغانستان وباكستان
مئات القتلى والجرحى جراء زلزال قوي شعر به سكان أفغانستان وباكستان
لقي ما لا يقل عن 920 شخصا حتفهم وأصيب 600 آخرون فى زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية فى جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات بعلى عمق 10 كيلومترات بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي.
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