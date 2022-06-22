تحقيق لبي بي سي يكشف نشر "صور ما تحت التنورة" لفتيات على فيسبوك دون موافقتهن

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تحقيق لبي بي سي يكشف نشر "صور ما تحت التنورة" لفتيات على فيسبوك دون موافقتهن

قبل 28 دقيقة

تقول ميتا،الجهة المالكة لفيسبوك، إنها أزالت عددًا كبيرًا من الحسابات والمجموعات التي تنشر صورًا ومقاطع فيديو لما "تحت التنورة"، بعد تحقيق أجرته بي بي سي.

ووجد التحقيق أن الآلاف من المستخدمين ينشرون علانية مواد كاشفة لنساء وفتيات تم التقاطها في الأماكن العامة دون موافقتهن.

وتحقق الشرطة الآن مع رجل نشر مقاطع فيديو له وهو يلاحق تلميذات في نيويورك.