حل الكنيست: هل ترجع إسرائيل إلى مربع الانتخابات، وهل يعود نتنياهو للسلطة؟

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حل الكنيست: هل ترجع إسرائيل إلى مربع الانتخابات، وهل يعود نتنياهو للسلطة؟

قبل 15 دقيقة

أيد النواب الإسرائيليون في قراءة تمهيدية الأربعاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات بعدما أكد رئيس الوزراء أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلا للاستمرار.

وافق الكنيست الإسرائيلي بعد مداولات صعبة وبشبه إجماع على 11 مشروعا منفصلا لحل البرلمان صاغها نواب مؤيدون للائتلاف الحكومي ومن المعارضة. ومن المتوقع أن يتم توحيد تلك المشاريع في قانون واحد.

وبينما تسعى الحكومة إلى تسريع إقرار القانون، تماطل في ذلك المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لأنه يسعى إلى العودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات، إن تمكن قبلا من تشكيل ائتلاف بديل.