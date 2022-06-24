علم قوس قزح: ماذا يعني، وكيف تم تصميمه؟

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علم قوس قزح: ماذا يعني، وكيف تم تصميمه؟

قبل 22 دقيقة

يحتفل مجتمع الميم-عين حول العالم في شهر حزيران بشهر "الفخر"، حيث تشهد مدن عدة مسيرات كبيرة التي يحمل المشاركون فيها أعلام بألوان قوس قزح

يترافق الشهر هذا العام مع أحداث عدّة في المنطقة العربية منها منع فيلم يتضمن قبلة بين شخصين من نفس الجنس، إلى التصدي للألعاب والألبسة الملوّنة بقوس قزح في الكويت والسعودية، إلى جانب النقاش المستمر حول مشاركة مجتمع الميم في دورة كأس العالم في قطر.

لكن، ماذا يعني علم قوس قزح وكيف تم تصميمه وما هي دلالاته؟