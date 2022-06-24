بينما تضغط بريطانيا من أجل تنفيذ خطتها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، استمعت بي بي سي إلى أدلة مفادها أنه في عام 2017 تم ترحيل اللاجئين أرسلتهم إسرائيل إلى هناك على عجل، وهم الآن في أوروبا. فما هي القصة؟

قبل 6 ساعة