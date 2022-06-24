أزمة المهاجرين: طفل يولد على شاطئ غير مأهول في اليونان
أزمة المهاجرين: طفل يولد على شاطئ غير مأهول في اليونان
أنجبت أم إريترية على شاطئ يوناني غير مأهول بعد أن هجرها المهربون.
كانت المهاجرة تسافر مع آخرين من تركيا المجاورة أملا في الوصول إلى أوروبا
لاجئون رحّلتهم إسرائيل إلى رواندا وانتهى بهم المطاف في أوروبا
بينما تضغط بريطانيا من أجل تنفيذ خطتها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، استمعت بي بي سي إلى أدلة مفادها أنه في عام 2017 تم ترحيل اللاجئين أرسلتهم إسرائيل إلى هناك على عجل، وهم الآن في أوروبا. فما هي القصة؟