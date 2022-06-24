أزمة المهاجرين: طفل يولد على شاطئ غير مأهول في اليونان

أزمة المهاجرين: طفل يولد على شاطئ غير مأهول في اليونان

أنجبت أم إريترية على شاطئ يوناني غير مأهول بعد أن هجرها المهربون.

كانت المهاجرة تسافر مع آخرين من تركيا المجاورة أملا في الوصول إلى أوروبا