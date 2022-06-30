اضطراب الشخصية الحدية: ما هي أعراضه؟ ولماذا يصعب تشخيصه؟

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ويعد اضطراب الشخصية الحدية واحدا من الاضطرابات النفسية والشخصية الأكثر غموضا، إذ من غير الواضح أسبابه كما يتشابه مع الكثير من الاضطرابات الأخرى ما يجعل من الصعب تشخصيه وبالتالى علاجه. وعادة ما يكون مصحوبا بأعراض نفسية وسلوكية كالقلق والاكتئاب والتفكير فى الانتحار.