اضطراب الشخصية الحدية: ما هي أعراضه؟ ولماذا يصعب تشخيصه؟
اضطراب الشخصية الحدية: ما هي أعراضه؟ ولماذا يصعب تشخيصه؟
تداولت وسائل إعلام مصرية تصريحات على لسان مذيعة حاولت الانتحار صرحت خلالها أنها مشخصة باضطراب الشخصية الحدية .
ويعد اضطراب الشخصية الحدية واحدا من الاضطرابات النفسية والشخصية الأكثر غموضا، إذ من غير الواضح أسبابه كما يتشابه مع الكثير من الاضطرابات الأخرى ما يجعل من الصعب تشخصيه وبالتالى علاجه. وعادة ما يكون مصحوبا بأعراض نفسية وسلوكية كالقلق والاكتئاب والتفكير فى الانتحار.
تقرير نغم قاسم