إبراهيم سعدون: شقيقة المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا تطالب بتدخل السلطات المغربية
إبراهيم سعدون: شقيقة المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا تطالب بتدخل السلطات المغربية
تحدثت بي بي سي إلى إيمان سعدون، شقيقة الشاب المغربي المحكوم عليه بالإعدام من قبل محكمة تابعة للانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا.
وصدر الحكم على إبراهيم سعدون، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب اثنين من البريطانيين، أيدن أسلين وشون بينر، لقتالهم إلى جانب أوكرانيا.
وقالت إيمان إنها تشعر أن قصة شقيقها تم تجاهلها، وطالبت بتدخل السلطات المغربية.
ونقلت تقارير عن مصدر دبلوماسي مغربي في كييف قوله إن سعدون سُجن من قبل "كيان لا يعترف به المغرب ولا الأمم المتحدة". وأضاف أن سعدون "اعتقل بزي الجيش الأوكراني" الذي اختاره طوعا.
تقرير فتحي بن عيسى
فيديو, الغزو الروسي لأوكرانيا: ماذا نعرف عن الأجانب الذاهبين للقتال مع كييف؟, المدة 3,19
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن نحو 16 ألف مقاتل أجنبي في طريقهم للقدوم إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مضيفا أن بعض هؤلاء المقاتلين قد وصلوا بالفعل.