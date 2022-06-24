‎إبراهيم سعدون: شقيقة المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا تطالب بتدخل السلطات المغربية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

‎إبراهيم سعدون: شقيقة المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا تطالب بتدخل السلطات المغربية

قبل 31 دقيقة

تحدثت بي بي سي إلى إيمان سعدون، شقيقة الشاب المغربي المحكوم عليه بالإعدام من قبل محكمة تابعة للانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا.

‎وصدر الحكم على إبراهيم سعدون، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب اثنين من البريطانيين، أيدن أسلين وشون بينر، لقتالهم إلى جانب أوكرانيا.

‎وقالت إيمان إنها تشعر أن قصة شقيقها تم تجاهلها، وطالبت بتدخل السلطات المغربية.

‎ونقلت تقارير عن مصدر دبلوماسي مغربي في كييف قوله إن سعدون سُجن من قبل "كيان لا يعترف به المغرب ولا الأمم المتحدة". وأضاف أن سعدون "اعتقل بزي الجيش الأوكراني" الذي اختاره طوعا.